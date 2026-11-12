россия запускает новый набор в кадровую программу для оккупантов
Киев • УНН
кремль продвигает программу как путь к карьере для участников войны против Украины. ЦПД называет её пропагандой для вербовки в армию рф.
В рф объявили новый набор в кадровую программу "Время героев", которую кремль продвигает как возможность карьерного роста для участников войны против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
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По имеющейся информации, к пиару нового этапа программы активно подключились кремлевские гауляйтеры на оккупированных территориях, призывающие жителей ВОТ подавать заявки.
Подобные проекты - это пропагандистское шоу для поощрения людей к службе в российской армии. Для военнослужащих кремль создает иллюзию, что участие в захватнической войне - это прямой путь к власти и карьерному росту. Одновременно гражданскому населению навязывают миф о "новой элите" - ветеранах, которые после возвращения с фронта якобы придут в чиновничьи кабинеты и решат все проблемы. На самом деле разговоры о "новой элите" - лишь декорация: реальный контроль и власть остаются в руках высшей кремлевской бюрократии
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российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче, целенаправленно работая на западную аудиторию.