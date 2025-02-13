росія за бюджетні кошти профінансує 140 художніх фільмів, більшість із них пропагандистські - ЦПД
Київ • УНН
міністерство культури рф затвердило фінансування 140 художніх фільмів на 2025 рік. більшість стрічок матимуть пропагандистський характер, зокрема про "героїзм учасників сво" та "традиційні цінності".
російська федерація планує у 2025 році профінансувати з державного бюджету виробництво щонайменше 140 художніх фільмів, переважна більшість яких матимуть пропагандистський характер.
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО, повідомляє УНН.
Зазначається, що ще наприкінці 2024 року міністерство культури рф затвердило перелік тем для фільмів, які цьогоріч отримають фінансову підтримку.
Головною темою визначено "героїзм учасників "сво" та великої вітчизняної війни". Крім того, серед тем - "зміцнення традиційних російських цінностей" та "протидія фальсифікаціям історії".
Кремль щороку нарощує державні витрати на кіноіндустрію, використовуючи її як інструмент пропаганди війни та ненависті до всього "нерусского". У 2024 році за кошти держави було знято 25 фільмів, 20 з яких провалилися в прокаті. росіяни гаманцем доводять, що навіть їм не цікаве пропагандистське кіно на гроші кремля, але російська держава не залишає їм вибору
Європарламент визнав "рускій мір" злочинним та закликав протидіяти дезінформації.