российская федерация планирует в 2025 году профинансировать из государственного бюджета производство не менее 140 художественных фильмов, подавляющее большинство которых будут иметь пропагандистский характер.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает УНН.

Отмечается, что еще в конце 2024 года министерство культуры РФ утвердило перечень тем для фильмов, которые в этом году получат финансовую поддержку.

Главной темой определен «героизм участников „сво“ и великой отечественной войны». Кроме того, среди тем - «укрепление традиционных российских ценностей» и «противодействие фальсификациям истории».

Кремль ежегодно наращивает государственные расходы на киноиндустрию, используя ее как инструмент пропаганды войны и ненависти ко всему «нерусскому». В 2024 году за средства государства было снято 25 фильмов, 20 из которых провалились в прокате. россияне кошельком доказывают, что даже им не интересно пропагандистское кино на деньги кремля, но российское государство не оставляет им выбора