россия за бюджетные средства профинансирует 140 художественных фильмов, большинство из них пропагандистские - ЦПИ

ukenru
Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
09:03 • 33536 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 81903 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 108958 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 112255 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 114925 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 113843 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 106629 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106935 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103918 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 133245 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 103903 просмотра
В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

13 февраля, 02:48 • 52812 просмотра
Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

13 февраля, 03:23 • 71767 просмотра
Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

13 февраля, 03:52 • 57509 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 42361 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 122793 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 133253 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 178011 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 176198 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 186189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

09:11 • 35339 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 42412 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 108112 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 108538 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 148224 просмотра
Актуальное
россия за бюджетные средства профинансирует 140 художественных фильмов, большинство из них пропагандистские - ЦПИ

россия за бюджетные средства профинансирует 140 художественных фильмов, большинство из них пропагандистские - ЦПИ

Киев  •  УНН

 • 6665 просмотра

Read in English

министерство культуры рф утвердило финансирование 140 художественных фильмов на 2025 год. большинство лент будут иметь пропагандистский характер, в частности о «героизме участников сво» и «традиционных ценностях».

российская федерация планирует в 2025 году профинансировать из государственного бюджета производство не менее 140 художественных фильмов, подавляющее большинство которых будут иметь пропагандистский характер.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает УНН.

 Отмечается, что еще в конце 2024 года министерство культуры РФ утвердило перечень тем для фильмов, которые в этом году получат финансовую поддержку.

Главной темой определен «героизм участников „сво“ и великой отечественной войны». Кроме того, среди тем - «укрепление традиционных российских ценностей» и «противодействие фальсификациям истории».

Кремль ежегодно наращивает государственные расходы на киноиндустрию, используя ее как инструмент пропаганды войны и ненависти ко всему «нерусскому». В 2024 году за средства государства было снято 25 фильмов, 20 из которых провалились в прокате. россияне кошельком доказывают, что даже им не интересно пропагандистское кино на деньги кремля, но российское государство не оставляет им выбора

- говорится в сообщении. 

Европарламент признал «русский мир» преступным и призвал противодействовать дезинформации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы