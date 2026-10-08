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росія втратила 1 830 військових та 3 танки за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 598 перегляди

За добу 7 жовтня російська армія втратила 1 830 військових. Загальні втрати окупантів від початку вторгнення сягнули близько 1 547 780 осіб.

росія втратила 1 830 військових та 3 танки за добу - Генштаб

Протягом доби 7 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 830 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 жовтня сягнули близько 1 547 780 осіб.

Нагадаємо

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