росія втратила 1 830 військових та 3 танки за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 7 жовтня російська армія втратила 1 830 військових. Загальні втрати окупантів від початку вторгнення сягнули близько 1 547 780 осіб.
Протягом доби 7 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 830 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 жовтня сягнули близько 1 547 780 осіб.
Нагадаємо
росія вперше за рік створила нову дивізію та одразу кинула її в бої за Костянтинівку.
ISW назвав слова путіна про захоплення 1300 кв. км України "галюцинаціями", адже рф втратила території04.10.26, 00:56 • 25421 перегляд