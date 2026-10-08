Россия потеряла 1 830 военнослужащих и 3 танка за сутки — Генштаб
Киев • УНН
За сутки 7 октября российская армия потеряла 1 830 военнослужащих. Общие потери оккупантов с начала вторжения достигли примерно 1 547 780 человек.
В течение суток 7 октября противник потерял в войне в Украине 1 830 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 октября достигли около 1 547 780 человек.
Напомним
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