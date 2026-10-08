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Россия потеряла 1 830 военнослужащих и 3 танка за сутки — Генштаб

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

За сутки 7 октября российская армия потеряла 1 830 военнослужащих. Общие потери оккупантов с начала вторжения достигли примерно 1 547 780 человек.

Россия потеряла 1 830 военнослужащих и 3 танка за сутки — Генштаб

В течение суток 7 октября противник потерял в войне в Украине 1 830 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 октября достигли около 1 547 780 человек.

Напомним

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила ее в бои за Константиновку.

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