росія вперше допустила іноземного посланця до українських полонених - Лубінець

До українських військовополонених уперше з початку повномасштабної війни допустили іноземного представника — спецпосланця Папи Римського Лева XIV кардинала Маттео Дзуппі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

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За словами омбудсмана, він регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Під час останньої зустрічі сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян.

"Кожен обмін — це перемовини. І це шанс на прогрес у питанні повернення наших військовополонених та цивільних", — зазначив Лубінець.

Окремо він повідомив про допуск кардинала Маттео Дзуппі до українських військовополонених, наголосивши, що це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами омбудсмана, українські захисники також підтвердили, що до них почали навідуватися представники російської уповноваженої з прав людини.

"Сподіваюсь, що ця динаміка зберігатиметься. І ми робитимемо все, щоб усі наші громадяни поверталися з російських місць несвободи", — заявив Лубінець.

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