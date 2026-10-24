Россия впервые допустила иностранного посланника к украинским пленным — Лубинец

К украинским военнопленным впервые с начала полномасштабной войны допустили иностранного представителя — специального посланника Папы Римского Льва XIV кардинала Маттео Дзуппи. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

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По словам омбудсмена, он регулярно проводит встречи с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Во время последней встречи стороны вновь обсудили дальнейшие шаги для возвращения украинских граждан.

"Каждый обмен — это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских", — отметил Лубинец.

Отдельно он сообщил о допуске кардинала Маттео Дзуппи к украинским военнопленным, подчеркнув, что это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России.

По словам омбудсмена, украинские защитники также подтвердили, что к ним начали приходить представители российской уполномоченной по правам человека.

"Надеюсь, что эта динамика будет сохраняться. И мы будем делать всё, чтобы все наши граждане возвращались из российских мест несвободы", — заявил Лубинец.

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