росія відновлює захист Керченського мосту після руйнівних штормів: що відомо

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Київ • УНН

 • 27427 перегляди

Окупанти встановили 17 барж із боновими загородженнями в північній частині Керченського мосту. Відновлення захисних споруд розпочалось після того, як шторми зруйнували більшість із 36 попередніх барж.

росія продовжує відновлювати захисні споруди Керченського мосту, які постраждали під час штормів. Загородження мають убезпечити переправу від можливих атак українських морських дронів. Про це повідомляє "Крымский ветер", передає УНН

У північній частині мосту з боку Чорного моря наразі розміщено 17 барж із боновими загородженнями.

Ще в жовтні таких барж було 36, але стихія зруйнувала більшість із них. З кінця грудня окупанти почали активно відновлювати загородження, намагаючись убезпечити переправу від атак українських морських дронів.

"Наші очі" регулярно фіксують, як буксири транспортують нові баржі для захисту мосту від атак українських морських дронів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Шторми в Керченській протоці у 2024 році вивели з ладу частину російських загороджень, створених для захисту Керченського мосту. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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