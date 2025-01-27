россия восстанавливает защиту Керченского моста после разрушительных штормов: что известно
Киев • УНН
Оккупанты установили 17 барж с боновыми заграждениями в северной части Керченского моста. Восстановление защитных сооружений началось после того, как штормы разрушили большинство из 36 предыдущих барж.
россия продолжает восстанавливать защитные сооружения Керченского моста, которые пострадали во время штормов. Заграждения должны обезопасить переправу от возможных атак украинских морских дронов. Об этом сообщает "Крымский ветер", передает УНН.
В северной части моста со стороны Черного моря сейчас размещено 17 барж с боновыми заграждениями.
Еще в октябре таких барж было 36, но стихия разрушила большинство из них. С конца декабря оккупанты начали активно восстанавливать заграждения, пытаясь обезопасить переправу от атак украинских морских дронов.
"Наши глаза" регулярно фиксируют, как буксиры транспортируют новые баржи для защиты моста от атак украинских морских дронов", - говорится в сообщении.
Напомним
Штормы в Керченском проливе в 2024 году вывели из строя часть российских заграждений, созданных для защиты Керченского моста.