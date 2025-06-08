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рф вдарила КАБами по передмістю Харкова, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Увечері 8 червня російська армія завдала ударів КАБами по передмістю Харкова. Зафіксовано пожежу на межі Шевченківського та Київського районів, інформація про постраждалих уточнюється.

рф вдарила КАБами по передмістю Харкова, спалахнула пожежа

Російська армія пізно ввечері неділі, 8 червня, завдала ударів керованими авіаційними бомбами по передмістю Харкова. Спалахнула пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали глави Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.

По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється

- написав Ігор Терехов.

Олег Синєгубов повідомив, що вибухи пролунали у деяких районах Харкова під час повітряної тривоги. За його словами ворожий удар КАБ зафіксовано на межі Шевченківської та Київського районів міста.

Спалахнула пожежа

- поінформував Синєгубов о 22:46.

"На місце прямують профільні служби. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо

8 червня російські війська обстріляли два селища на Харківщині. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено десятки житлових будинків та інфраструктуру.

Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги - Зеленський08.06.25, 20:57 • 3416 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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