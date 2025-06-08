рф вдарила КАБами по передмістю Харкова, спалахнула пожежа

Російська армія пізно ввечері неділі, 8 червня, завдала ударів керованими авіаційними бомбами по передмістю Харкова. Спалахнула пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали глави Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.

По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється - написав Ігор Терехов.

Олег Синєгубов повідомив, що вибухи пролунали у деяких районах Харкова під час повітряної тривоги. За його словами ворожий удар КАБ зафіксовано на межі Шевченківської та Київського районів міста.

Спалахнула пожежа - поінформував Синєгубов о 22:46.

"На місце прямують профільні служби. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо

8 червня російські війська обстріляли два селища на Харківщині. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено десятки житлових будинків та інфраструктуру.

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