рф вдарила КАБами по передмістю Харкова, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Увечері 8 червня російська армія завдала ударів КАБами по передмістю Харкова. Зафіксовано пожежу на межі Шевченківського та Київського районів, інформація про постраждалих уточнюється.
Російська армія пізно ввечері неділі, 8 червня, завдала ударів керованими авіаційними бомбами по передмістю Харкова. Спалахнула пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали глави Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.
По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється
Олег Синєгубов повідомив, що вибухи пролунали у деяких районах Харкова під час повітряної тривоги. За його словами ворожий удар КАБ зафіксовано на межі Шевченківської та Київського районів міста.
Спалахнула пожежа
"На місце прямують профільні служби. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо
8 червня російські війська обстріляли два селища на Харківщині. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено десятки житлових будинків та інфраструктуру.
Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги - Зеленський08.06.25, 20:57 • 3416 переглядiв