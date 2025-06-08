рф ударила КАБами по пригороду Харькова, вспыхнул пожар
Киев • УНН
Вечером 8 июня российская армия нанесла удары КАБами по пригороду Харькова. Зафиксирован пожар на границе Шевченковского и Киевского районов, информация о пострадавших уточняется.
Российская армия поздно вечером в воскресенье, 8 июня, нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по пригороду Харькова. Вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.
По окрестности города был нанесен удар двумя КАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется
Олег Синегубов сообщил, что взрывы прогремели в некоторых районах Харькова во время воздушной тревоги. По его словам, вражеский удар КАБ зафиксирован на границе Шевченковского и Киевского районов города.
Вспыхнул пожар
"На место направляются профильные службы. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - добавил глава Харьковской ОВА.
Напомним
8 июня российские войска обстреляли два поселка в Харьковской области. В результате обстрелов ранены четыре человека, повреждены десятки жилых домов и инфраструктура.
Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги - Зеленский08.06.25, 20:57 • 3226 просмотров