росія у Стамбулі намагалася затягнути переговори та уникнути безумовного припинення вогню - Сибіга

Чим більше росія дає бравурних заяв щодо сильної економіки, тим більше на практиці означає проблему в їхній економіці, і саме цим керувалася росія на останніх зустрічах у Стамбулі - затягнути переговорний процес, відмовитись від безумовного припинення вогню і водночас уникнути санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Санкції реально працюють, щоб не розповідала російська пропаганда. І, до речі, росія саме тому так сильно прагне їх послабити, обійти чи відтермінувати. Наш досвід дипломатичний теж свідчить, що чим більше вони дають бравурних заяв щодо сильної економіки, тим більше на практиці означає проблему в їхній економіці. І саме цим керувалася росія на останніх зустрічах у Стамбулі - затягнути переговорний процес, відмовитись від безумовного припинення вогню і водночас уникнути санкцій та виштовхнути американську сторону з переговорного процесу - сказав Сибіга.

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Україна продовжує роботу із союзниками, зокрема зі США, над організацією зустрічі на рівні лідерів, на додачу до підтримки припинення вогню та обміну "всіх та всіх".