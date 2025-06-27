россия в Стамбуле пыталась затянуть переговоры и избежать безусловного прекращения огня - Сибига

$41.590.08
48.640.31
ukenru
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
15:12 • 6320 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
13:18 • 10829 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
13:01 • 50359 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
10:27 • 33307 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 52522 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 51689 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
27 июня, 09:07 • 49083 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 216296 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 137868 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 108867 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
2м/с
52%
748мм
Популярные новости
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине27 июня, 06:13 • 72295 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову27 июня, 06:15 • 69527 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:3027 июня, 09:20 • 56437 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 47895 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 26968 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
15:12 • 6320 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 27279 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 50359 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 48336 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 216296 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci14:27 • 5300 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 27279 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 22053 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 95247 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 126302 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

россия в Стамбуле пыталась затянуть переговоры и избежать безусловного прекращения огня - Сибига

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия на переговорах в Стамбуле стремилась затянуть процесс, избежать санкций и вытеснить американскую сторону. Это свидетельствует о проблемах в российской экономике, несмотря на их бравурные заявления.

россия в Стамбуле пыталась затянуть переговоры и избежать безусловного прекращения огня - Сибига

Чем больше россия делает бравурных заявлений относительно сильной экономики, тем больше на практике это означает проблему в их экономике, и именно этим руководствовалась россия на последних встречах в Стамбуле – затянуть переговорный процесс, отказаться от безусловного прекращения огня и одновременно избежать санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Санкции реально работают, что бы не рассказывала российская пропаганда. И, кстати, россия именно поэтому так сильно стремится их ослабить, обойти или отсрочить. Наш дипломатический опыт тоже свидетельствует, что чем больше они делают бравурных заявлений относительно сильной экономики, тем больше на практике это означает проблему в их экономике. И именно этим руководствовалась россия на последних встречах в Стамбуле – затянуть переговорный процесс, отказаться от безусловного прекращения огня и одновременно избежать санкций и вытолкнуть американскую сторону из переговорного процесса

- сказал Сибига. 

Напомним

Украина продолжает работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров, в дополнение к поддержке прекращения огня и обмена "всех на всех".

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Андрей Сибига
Стамбул
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9