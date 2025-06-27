россия в Стамбуле пыталась затянуть переговоры и избежать безусловного прекращения огня - Сибига

Чем больше россия делает бравурных заявлений относительно сильной экономики, тем больше на практике это означает проблему в их экономике, и именно этим руководствовалась россия на последних встречах в Стамбуле – затянуть переговорный процесс, отказаться от безусловного прекращения огня и одновременно избежать санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Санкции реально работают, что бы не рассказывала российская пропаганда. И, кстати, россия именно поэтому так сильно стремится их ослабить, обойти или отсрочить. Наш дипломатический опыт тоже свидетельствует, что чем больше они делают бравурных заявлений относительно сильной экономики, тем больше на практике это означает проблему в их экономике. И именно этим руководствовалась россия на последних встречах в Стамбуле – затянуть переговорный процесс, отказаться от безусловного прекращения огня и одновременно избежать санкций и вытолкнуть американскую сторону из переговорного процесса - сказал Сибига.

Напомним

Украина продолжает работу с союзниками, в частности с США, над организацией встречи на уровне лидеров, в дополнение к поддержке прекращения огня и обмена "всех на всех".