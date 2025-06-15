росія поцілила в офіси Boeing у Києві під час масштабного авіаудару - Financial Times
Київ • УНН
Офіс Boeing в Києві зазнав значних пошкоджень внаслідок російського авіаудару. Попри це, компанія заявляє про відсутність збоїв у роботі та безпеку співробітників.
Офісне приміщення, яке використовує компанія Boeing у столиці України, зазнало серйозних пошкоджень внаслідок одного з наймасштабніших російських авіаударів, який мав ознаки цілеспрямованого удару по відомому американському аерокосмічному гіганту. Попри руйнування, компанія заявила про відсутність збоїв у роботі та збереження безпеки співробітників.
Про це повідомляє Financial Times передає УНН.
Деталі
Будівля, що використовується компанією Boeing у Києві, була сильно пошкоджена внаслідок нещодавньої масштабної авіації Росії, яка, схоже, була навмисним ударом по американській аерокосмічній компанії
Також це видно на фотографіях, які отримала Financial Times.
За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голови Американської торгової палати в Україні (ACC), будівля була серед цілей, за якими постраждали в неділю ввечері під час одного з найінтенсивніших обстрілів.
Зображення, опубліковані в Інтернеті Державною службою з надзвичайних ситуацій України та перевірені Financial Times, показують серйозні пошкодження будівлі та рятувальників, які гасять пожежу всередині, - ідеться у публікації.
"Попри пошкодження будівлі в Києві, внаслідок нападу в понеділок "жоден збій у роботі" не стався", - повідомив Financial Times Андрій Корягін, заступник генерального директора Boeing з питань діяльності в Україні.
Доповнення
Boeing є однією з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні, її діяльність значною мірою зосереджена на інженерно-технічній підтримці.
Вона співпрацює з українським авіабудівником "Антонов", відомим виробництвом важких транспортних літаків, зокрема військового призначення. Керівники Boeing зустрілися зі своїми колегами з "Антонова" та міністром оборони України на початку цього року, щоб обговорити нові спільні підприємства.
Минулого року Boeing та Антонов підписали меморандум про взаєморозуміння щодо вивчення можливостей співпраці над проєктами, пов'язаними з обороною. Ця співпраця була додатково обговорена на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, коли міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся зі Стівом Паркером, головним виконавчим директором, головним операційним директором та виконувачем обов'язків президента Boeing з питань оборони, космосу та безпеки.
Центральним питанням зустрічі була співпраця у виробництві боєприпасів та систем повітряного удару. Особливу увагу сторони приділили перспективі спільного виробництва безпілотних авіаційних систем
Речник Boeing відмовився коментувати напад, зазначивши, що компанія надає пріоритет безпеці своїх співробітників, жоден з яких не постраждав під час бомбардування. Речник високо оцінив стійкість персоналу, який працював у складних та небезпечних умовах.
Компанія працювала з понад 1000 людей по всій Україні та продовжувала працювати здебільшого безперешкодно в країні, попри понад три роки повномасштабної війни росії
Інший співробітник Boeing заявив, що компанія активно проводить набір на посади в Україні. В оголошенні про вакансію, опублікованому 2 червня, йшлося про те, що компанія шукає менеджера з проектування інтер'єру та сертифікації літаків для роботи в Києві.
Реакція США
Очевидне націлювання на таку відому американську компанію можуть розлютити Трампа, який визнав, що його дедалі більше розчаровує москва.
російські удари по американських компаніях в Україні – це ще один приклад ігнорування путіним мирних зусиль США. Той факт, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США – як у мирних зусиллях, так і в безпеці України та решти Європи
Цей удар також може викликати питання про те, чи розширює росія свою діяльність, включивши до неї західні компанії, пов'язані з оборонним та авіаційним секторами України.
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