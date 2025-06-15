росія поцілила в офіси Boeing у Києві під час масштабного авіаудару - Financial Times

Офісне приміщення, яке використовує компанія Boeing у столиці України, зазнало серйозних пошкоджень внаслідок одного з наймасштабніших російських авіаударів, який мав ознаки цілеспрямованого удару по відомому американському аерокосмічному гіганту. Попри руйнування, компанія заявила про відсутність збоїв у роботі та збереження безпеки співробітників.

Про це повідомляє Financial Times передає УНН.

Деталі

Будівля, що використовується компанією Boeing у Києві, була сильно пошкоджена внаслідок нещодавньої масштабної авіації Росії, яка, схоже, була навмисним ударом по американській аерокосмічній компанії - повідомляють шість джерел, знайомих із ситуацією.

Також це видно на фотографіях, які отримала Financial Times.

За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голови Американської торгової палати в Україні (ACC), будівля була серед цілей, за якими постраждали в неділю ввечері під час одного з найінтенсивніших обстрілів.

Зображення, опубліковані в Інтернеті Державною службою з надзвичайних ситуацій України та перевірені Financial Times, показують серйозні пошкодження будівлі та рятувальників, які гасять пожежу всередині, - ідеться у публікації.

"Попри пошкодження будівлі в Києві, внаслідок нападу в понеділок "жоден збій у роботі" не стався", - повідомив Financial Times Андрій Корягін, заступник генерального директора Boeing з питань діяльності в Україні.

Доповнення

Boeing є однією з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні, її діяльність значною мірою зосереджена на інженерно-технічній підтримці.

Вона співпрацює з українським авіабудівником "Антонов", відомим виробництвом важких транспортних літаків, зокрема військового призначення. Керівники Boeing зустрілися зі своїми колегами з "Антонова" та міністром оборони України на початку цього року, щоб обговорити нові спільні підприємства.

Минулого року Boeing та Антонов підписали меморандум про взаєморозуміння щодо вивчення можливостей співпраці над проєктами, пов'язаними з обороною. Ця співпраця була додатково обговорена на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, коли міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся зі Стівом Паркером, головним виконавчим директором, головним операційним директором та виконувачем обов'язків президента Boeing з питань оборони, космосу та безпеки.

Центральним питанням зустрічі була співпраця у виробництві боєприпасів та систем повітряного удару. Особливу увагу сторони приділили перспективі спільного виробництва безпілотних авіаційних систем – заявило тоді Міністерство оборони України.

Речник Boeing відмовився коментувати напад, зазначивши, що компанія надає пріоритет безпеці своїх співробітників, жоден з яких не постраждав під час бомбардування. Речник високо оцінив стійкість персоналу, який працював у складних та небезпечних умовах.

Компанія працювала з понад 1000 людей по всій Україні та продовжувала працювати здебільшого безперешкодно в країні, попри понад три роки повномасштабної війни росії - сказав один зі співробітників та президент ACC Енді Гундер.

Інший співробітник Boeing заявив, що компанія активно проводить набір на посади в Україні. В оголошенні про вакансію, опублікованому 2 червня, йшлося про те, що компанія шукає менеджера з проектування інтер'єру та сертифікації літаків для роботи в Києві.

Реакція США

Очевидне націлювання на таку відому американську компанію можуть розлютити Трампа, який визнав, що його дедалі більше розчаровує москва.

російські удари по американських компаніях в Україні – це ще один приклад ігнорування путіним мирних зусиль США. Той факт, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США – як у мирних зусиллях, так і в безпеці України та решти Європи – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times.

Цей удар також може викликати питання про те, чи розширює росія свою діяльність, включивши до неї західні компанії, пов'язані з оборонним та авіаційним секторами України.

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