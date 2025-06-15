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россия попала в офисы Boeing в Киеве во время масштабного авиаудара - Financial Times

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Офис Boeing в Киеве получил значительные повреждения в результате российского авиаудара. Несмотря на это, компания заявляет об отсутствии сбоев в работе и безопасности сотрудников.

россия попала в офисы Boeing в Киеве во время масштабного авиаудара - Financial Times

Офисное помещение, которое использует компания Boeing в столице Украины, получило серьезные повреждения в результате одного из самых масштабных российских авиаударов, который имел признаки целенаправленного удара по известному американскому аэрокосмическому гиганту. Несмотря на разрушения, компания заявила об отсутствии сбоев в работе и сохранении безопасности сотрудников. Об этом сообщает Financial Times передает УНН.

Детали

Здание, используемое компанией Boeing в Киеве, было сильно повреждено в результате недавней масштабной авиации России, которая, похоже, была преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании

- сообщают шесть источников, знакомых с ситуацией.

Также это видно на фотографиях, которые получила Financial Times.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, пострадавших в воскресенье вечером во время одного из самых интенсивных обстрелов.

Изображения, опубликованные в Интернете Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и проверенные Financial Times, показывают серьезные повреждения здания и спасателей, которые тушат пожар внутри, - говорится в публикации.

"Несмотря на повреждения здания в Киеве, в результате нападения в понедельник "ни один сбой в работе" не произошел", - сообщил Financial Times Андрей Корягин, заместитель генерального директора Boeing по вопросам деятельности в Украине.

Дополнение

Boeing является одной из самых известных американских компаний, присутствующих в Украине, ее деятельность в значительной степени сосредоточена на инженерно-технической поддержке.

Она сотрудничает с украинским авиастроителем "Антонов", известным производством тяжелых транспортных самолетов, в частности военного назначения. Руководители Boeing встретились со своими коллегами из "Антонова" и министром обороны Украины в начале этого года, чтобы обсудить новые совместные предприятия.

В прошлом году Boeing и Антонов подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей сотрудничества над проектами, связанными с обороной. Это сотрудничество было дополнительно обсуждено на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, когда министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со Стивом Паркером, главным исполнительным директором, главным операционным директором и исполняющим обязанности президента Boeing по вопросам обороны, космоса и безопасности.

Центральным вопросом встречи было сотрудничество в производстве боеприпасов и систем воздушного удара. Особое внимание стороны уделили перспективе совместного производства беспилотных авиационных систем

– заявило тогда Министерство обороны Украины.

Представитель Boeing отказался комментировать нападение, отметив, что компания придает приоритет безопасности своих сотрудников, ни один из которых не пострадал во время бомбардировки. Представитель высоко оценил устойчивость персонала, работавшего в сложных и опасных условиях.

Компания работала с более чем 1000 человек по всей Украине и продолжала работать в основном беспрепятственно в стране, несмотря на более чем три года полномасштабной войны россии

- сказал один из сотрудников и президент ACC Энди Гундер.

Другой сотрудник Boeing заявил, что компания активно проводит набор на должности в Украине. В объявлении о вакансии, опубликованном 2 июня, говорилось, что компания ищет менеджера по проектированию интерьера и сертификации самолетов для работы в Киеве.

Реакция США

Очевидное нацеливание на такую известную американскую компанию могут разозлить Трампа, который признал, что его все больше разочаровывает москва.

российские удары по американским компаниям в Украине – это еще один пример игнорирования путиным мирных усилий США. Тот факт, что Россия атакует американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США – как в мирных усилиях, так и в безопасности Украины и остальной Европы

– заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Financial Times.

Этот удар также может вызвать вопросы о том, расширяет ли россия свою деятельность, включив в нее западные компании, связанные с оборонным и авиационным секторами Украины.

Напомним

УНН передавал: в ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА. В столице работает ПВО. В ряде районов города зафиксированы падения обломков, пожары. Есть пострадавшие.

Ночью 25 мая Киев атаковали ракетами и БПЛА, есть повреждения в Голосеевском, Днепровском, Деснянском районах.

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.

Заповедник "София Киевская" в Киеве закрыли для посетителей на фоне визита делегации ЮНЕСКО13.06.25, 18:30 • 3480 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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