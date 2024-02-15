росія почала готувати військові аеродроми до можливих ударів України та НАТО - ЗМІ
Київ • УНН
росія почала готувати свої військові аеродроми до можливих ударів з боку України і НАТО, перевіряючи стійкість аеродромів до атак і проводячи навчання з відновлення злітно-посадкових смуг і захисту літаків.
рф почала готувати свої військові аеродроми до можливих ударів з боку України та північноатлантичного Альянсу. Зокрема, міноборони росії перевірило аеродроми на стійкість до атак та провело навчання у різних регіонах країни. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Зазначається, що міноборони рф перевірило військові аеродроми на стійкість до масованих ударів. У ході навчань спецпідрозділи російських військ відпрацювали відновлення злітно-посадкових смуг та місць стоянки літаків.
Навчання проходили відразу у кількох регіонах, у тому числі у західному та південному напрямках. До навчань залучали інженерно-саперні підрозділи, які ліквідовували вирви та відбудовували капоніри для захисту літаків від уламків.
Аеродромна служба рф має підрозділи, які повинні оперативно відновлювати злітно-посадкову смугу, а у разі пожежі виводить авіаційну техніку. Такі навчання повинні проводитися регулярно,
Експерт зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські аеродроми неодноразово були атаковані безпілотниками, а в майбутньому, як вважає експерт, росія може мати справу з НАТО.
Нагадаємо
У грудні минулого року безпілотники СБУ та ЗСУ атакували місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил рф у ростовській області. Ворогу завдано суттєвого ураження техніки.