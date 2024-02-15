россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ
Киев • УНН
россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и НАТО, проверяя устойчивость аэродромов к атакам и проводя учения по восстановлению взлетно-посадочных полос и защите самолетов.
рф начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и североатлантического Альянса. В частности, минобороны россии проверило аэродромы на устойчивость к атакам и провело учения в разных регионах страны. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что минобороны рф проверило военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам. В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.
Учения проходили сразу в нескольких регионах, в том числе в западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и восстанавливали капониры для защиты самолетов от обломков.
Аэродромная служба рф имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Такие учения должны проводиться регулярно,
Эксперт отмечает, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские аэродромы неоднократно были атакованы беспилотниками, а в будущем, как считает эксперт, россия может иметь дело с НАТО.
Напомним
В декабре прошлого года беспилотники СБУ и ВСУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил рф в ростовской области. Врагу нанесен существенный урон технике.
россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ
россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и НАТО, проверяя устойчивость аэродромов к атакам и проводя учения по восстановлению взлетно-посадочных полос и защите самолетов.
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