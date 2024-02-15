россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ

рф начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и североатлантического Альянса. В частности, минобороны россии проверило аэродромы на устойчивость к атакам и провело учения в разных регионах страны. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что минобороны рф проверило военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам. В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

Учения проходили сразу в нескольких регионах, в том числе в западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и восстанавливали капониры для защиты самолетов от обломков.

Аэродромная служба рф имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Такие учения должны проводиться регулярно, - пишет издание, ссылаясь на военного эксперта.

Эксперт отмечает, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские аэродромы неоднократно были атакованы беспилотниками, а в будущем, как считает эксперт, россия может иметь дело с НАТО.

Напомним

В декабре прошлого года беспилотники СБУ и ВСУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил рф в ростовской области. Врагу нанесен существенный урон технике.