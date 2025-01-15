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росія планувала повітряний терор проти Польщі та світу – Туск

росія планувала повітряний терор проти Польщі та світу – Туск

Київ • УНН

 • 29720 перегляди

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про підтверджені дані щодо планів рф здійснити повітряний терор проти авіаліній у всьому світі. Польща активно працює над протидією російським диверсіям.

росія розробляла сценарії повітряного терору, спрямованого не лише проти Польщі, а й проти авіаліній у всьому світі. Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Польщі, передає УНН.

Деталі

Туск розповів, що інформація щодо підготовки росією актів терору проти авіаліній є підтвердженою.

Посадовець також закликав усіх у Польщі та Європі усвідомити важливість інвестицій для України. Він зазначив, що це не просто допомога Україні, а підтримка всієї Європи та Польщі. Дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності України, він назвав стратегічними заходами для безпеки як України, так і всього Заходу.

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За його словами, Польське головування активно працюватиме в цьому напрямку, і він висловив упевненість у його ефективності. Також посадовець повідомив, що напередодні провів переговори з лідерами інших країн, які чітко підтримують українську сторону. Окрім того, обговорювалося питання безпеки на Балтійському морі та протидії російським саботажам.

Ці акти саботажу, версії війни, яку росія проголосила всьому цивілізованому світу, вимагають спільних дій. Польща відіграє ключову роль у протидії диверсіям, які трапляються не лише на нашій території. росія планувала повітряний терор, і то не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у цілому світі 

– сказав Туск.

Крім того, було прийнято спільну заяву, яка, за словами політика, відповідає інтересам як Польщі, так і України. У документі окреслено ключові кроки для боротьби з російською агресією.

Ці нові геополітичні виклики, які пов'язані зі змінами, обставинами, починаючи від виборів у США, а також виборів в інших країнах, ситуації на фронті — це все зумовлює, що ми мусимо важко і солідарно працювати разом із нашими українськими друзями над тими викликами, і ми будемо весь час у контакті 

– наголосив він.

Нагадаємо

Під час різдвяних свят у Фінській затоці було пошкоджено кабель Estlink 2 та кілька кабелів зв’язку, ймовірно, внаслідок диверсії. За даними поліції, основна версія вказує на те, що за обривами стоїть танкер Eagle S, який належить російському тіньовому флоту, оскільки він протягнув якір морським дном на кілька кілометрів. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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