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россия планировала воздушный террор против Польши и мира - Туск

россия планировала воздушный террор против Польши и мира - Туск

Киев  •  УНН

 • 11636 просмотра

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Премьер Польши Дональд Туск заявил о подтвержденных данных о планах рф осуществить воздушный террор против авиалиний во всем мире. Польша активно работает над противодействием российским диверсиям.

россия разрабатывала сценарии воздушного террора, направленного не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире. Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше, передает УНН.

Детали

Туск рассказал, что информация о подготовке россией актов террора против авиалиний является подтвержденной.

Чиновник также призвал всех в Польше и Европе осознать важность инвестиций для Украины. Он отметил, что это не просто помощь Украине, а поддержка всей Европы и Польши. Действия, направленные на укрепление обороноспособности Украины, он назвал стратегическими мерами для безопасности как Украины, так и всего Запада.

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По его словам, Польское председательство будет активно работать в этом направлении, и он выразил уверенность в его эффективности. Также чиновник сообщил, что накануне провел переговоры с лидерами других стран, которые четко поддерживают украинскую сторону. Кроме того, обсуждался вопрос безопасности на Балтийском море и противодействия российским саботажам.

Эти акты саботажа, версии войны, которую россия провозгласила всему цивилизованному миру, требуют совместных действий. Польша играет ключевую роль в противодействии диверсиям, которые случаются не только на нашей территории. россия планировала воздушный террор, и то не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире 

- сказал Туск.

Кроме того, было принято совместное заявление, которое, по словам политика, отвечает интересам как Польши, так и Украины. В документе очерчены ключевые шаги для борьбы с российской агрессией.

Эти новые геополитические вызовы, связанные с изменениями, обстоятельствами, начиная от выборов в США, а также выборов в других странах, ситуации на фронте - это все предопределяет, что мы должны тяжело и солидарно работать вместе с нашими украинскими друзьями над теми вызовами, и мы будем все время в контакте 

- подчеркнул он.

Напомним

Во время рождественских праздников в Финском заливе был поврежден кабель Estlink 2 и несколько кабелей связи, вероятно, в результате диверсии. По данным полиции, основная версия указывает на то, что за обрывами стоит танкер Eagle S, принадлежащий российскому теневому флоту, поскольку он протянул якорь по морскому дну на несколько километров. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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