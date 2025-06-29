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росія планує залучити компанії з Китаю для будівництва об'єктів в Криму - українська розвідка

Київ • УНН

 • 550 перегляди

росія планує залучити китайський бізнес до будівництва інфраструктури в окупованому Криму, зокрема Керченського морського порту та інфраструктури озера Донузлав. Голова окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов ухвалив рішення про залучення China State Construction Engineering Corporation, яка є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної та транспортної магістралей.

росія планує залучити компанії з Китаю для будівництва об'єктів в Криму - українська розвідка

російська федерація планує будувати порт і залізницю в окупованому Криму за допомогою Китаю. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними української розвідки, голова окупаційної "адміністрації" Криму сергій аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури на полуострові.

Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки, аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

  • Керченський морський порт. росіяни активно його використовують для "сірого" експорту;
    • інфраструктура озера Донузлав. Там розташована база російського військово-морського флоту.

      Крім того, окупаційна "адміністрація" Криму з метою підписання остаточних угод планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Вона є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

      Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США, заявили в українській зовнішній розвідці.

      Нагадаємо

      Раніше УНН з посиланням на Інститут вивчення війни повідомляв, що окупований Крим найближчими місяцями може зіткнутися з серйозною водною кризою.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      Суспільство
      Служба зовнішньої розвідки України
      Крим
      Китайська Народна Республіка
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