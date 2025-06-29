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россия планирует привлечь компании из Китая для строительства объектов в Крыму – украинская разведка

Киев • УНН

 • 236 просмотра

россия планирует привлечь китайский бизнес к строительству инфраструктуры в оккупированном Крыму, в частности Керченского морского порта и инфраструктуры озера Донузлав. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов принял решение о привлечении China State Construction Engineering Corporation, которая является одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожных и транспортных магистралей.

россия планирует привлечь компании из Китая для строительства объектов в Крыму – украинская разведка

российская федерация планирует строить порт и железную дорогу в оккупированном Крыму с помощью Китая. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

Подробности

По данным украинской разведки, глава оккупационной "администрации" Крыма сергей аксёнов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры на полуострове.

Как сообщили в Службе внешней разведки, аксёнов заявил о наличии предварительных договорённостей относительно таких объектов:

  • Керченский морской порт. россияне активно его используют для "серого" экспорта;
    • инфраструктура озера Донузлав. Там расположена база российского военно-морского флота.

      Кроме того, оккупационная "администрация" Крыма с целью подписания окончательных соглашений планирует пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Она является одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожных и транспортных магистралей.

      Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США, заявили в украинской внешней разведке.

      Напомним

      Ранее УНН со ссылкой на Институт изучения войны сообщал, что оккупированный Крым в ближайшие месяцы может столкнуться с серьёзным водным кризисом.

      Евгений Устименко

      Евгений Устименко

      Общество
      Служба внешней разведки Украины
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