россия планирует привлечь компании из Китая для строительства объектов в Крыму – украинская разведка

российская федерация планирует строить порт и железную дорогу в оккупированном Крыму с помощью Китая. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

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По данным украинской разведки, глава оккупационной "администрации" Крыма сергей аксёнов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры на полуострове.

Как сообщили в Службе внешней разведки, аксёнов заявил о наличии предварительных договорённостей относительно таких объектов:

Керченский морской порт. россияне активно его используют для "серого" экспорта;

инфраструктура озера Донузлав. Там расположена база российского военно-морского флота.

Кроме того, оккупационная "администрация" Крыма с целью подписания окончательных соглашений планирует пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Она является одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожных и транспортных магистралей.

Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США, заявили в украинской внешней разведке.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Институт изучения войны сообщал, что оккупированный Крым в ближайшие месяцы может столкнуться с серьёзным водным кризисом.