рф обстріляла Київщину ракетами й дронами: руйнування зафіксовані у трьох районах
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували Київщину ракетами та дронами. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах, але постраждалих немає.
Російська армія завдала комбінованого масованого удару ракетами та дронами по Київщині. Внаслідок атаки є пошкодження у трьох районах області. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі
За його словами, повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.
Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА06.06.25, 03:13 • 1950 переглядiв