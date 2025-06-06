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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 30212 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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рф обстріляла Київщину ракетами й дронами: руйнування зафіксовані у трьох районах

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Вночі росіяни атакували Київщину ракетами та дронами. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах, але постраждалих немає.

рф обстріляла Київщину ракетами й дронами: руйнування зафіксовані у трьох районах

Російська армія завдала комбінованого масованого удару ракетами та дронами по Київщині. Внаслідок атаки є пошкодження у трьох районах області. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі

- написав Калашник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.

Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА06.06.25, 03:13 • 1950 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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