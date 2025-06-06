рф обстреляла Киевскую область ракетами и дронами: разрушения зафиксированы в трех районах

Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области. В результате атаки есть повреждения в трех районах области. Об этом сообщает начальник областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.

В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В них выбиты окна, повреждены кровли - написал Калашник в своем Telegram-канале.

По его словам, сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.

В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА