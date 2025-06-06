рф обстреляла Киевскую область ракетами и дронами: разрушения зафиксированы в трех районах
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах, но пострадавших нет.
Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области. В результате атаки есть повреждения в трех районах области. Об этом сообщает начальник областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В них выбиты окна, повреждены кровли
По его словам, сообщений о пострадавших не поступало.
Напомним
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.
В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА06.06.25, 03:13 • 1456 просмотров