росія може допомагати Північній Кореї з ремонтом новітнього есмінця - CNN

Північна Корея ремонтує свій новітній есмінець, і росія, можливо, бере участь у цьому процесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать про наявність пошкодженого есмінця класу Nampo у сухому доці на військово-морській базі в Нампхо. Цей есмінець – найбільший новий надводний бойовий корабель, який КНДР побудувала за останні роки.

Окрім присутності корабля у доці, експерти також відзначили появу судна постачання російського типу біля порту Нампхо у травні цього року.

За словами фахівця з Центру дослідження нерозповсюдження (CNS) Вілла Вейнстайна, на знімках зафіксовано "російське судно, яке ідентифікується як допоміжне".

Зовнішні експерти не виключають, що співпраця у ремонті може свідчити про глибше військове партнерство між москвою та Пхеньяном. Згідно з CNN, такий рівень співпраці є потенційним порушенням санкцій ООН.

Це міг бути обмін: озброєння з Північної Кореї в обмін на технічну підтримку чи інше сприяння з боку росії