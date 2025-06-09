росія може допомагати Північній Кореї з ремонтом новітнього есмінця - CNN
Київ • УНН
Північна Корея ремонтує пошкоджений есмінець класу Nampo, і супутникові знімки фіксують присутність російського судна поблизу порту. Експерти не виключають військове партнерство між КНДР та росією.
Північна Корея ремонтує свій новітній есмінець, і росія, можливо, бере участь у цьому процесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать про наявність пошкодженого есмінця класу Nampo у сухому доці на військово-морській базі в Нампхо. Цей есмінець – найбільший новий надводний бойовий корабель, який КНДР побудувала за останні роки.
Ремонт виглядає достатньо складним, що викликає питання про можливу допомогу ззовні"
Окрім присутності корабля у доці, експерти також відзначили появу судна постачання російського типу біля порту Нампхо у травні цього року.
За словами фахівця з Центру дослідження нерозповсюдження (CNS) Вілла Вейнстайна, на знімках зафіксовано "російське судно, яке ідентифікується як допоміжне".
Додатково
Зовнішні експерти не виключають, що співпраця у ремонті може свідчити про глибше військове партнерство між москвою та Пхеньяном. Згідно з CNN, такий рівень співпраці є потенційним порушенням санкцій ООН.
Це міг бути обмін: озброєння з Північної Кореї в обмін на технічну підтримку чи інше сприяння з боку росії
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у КНДР нещодавно підняли з води есмінець, який перекинувся під час церемонії за участю Кім Чен Іна. Лідер північної кореї назвав це "злочином" і наказав відновити судно.
Довідка
Есмінець класу Nampo є частиною модернізації флоту КНДР і був помічений на військовому параді у 2022 році. Його розміри і озброєння залишаються об'єктом оцінок з боку західних розвідок.