Россия может помогать Северной Корее с ремонтом новейшего эсминца - CNN

Северная Корея ремонтирует свой новейший эсминец, и россия, возможно, участвует в этом процессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют о наличии поврежденного эсминца класса Nampo в сухом доке на военно-морской базе в Нампхо. Этот эсминец – самый большой новый надводный боевой корабль, который КНДР построила за последние годы.

Кроме присутствия корабля в доке, эксперты также отметили появление судна снабжения российского типа возле порта Нампхо в мае этого года.

По словам специалиста из Центра исследования нераспространения (CNS) Вилла Вейнстайна, на снимках зафиксировано "российское судно, которое идентифицируется как вспомогательное".

Внешние эксперты не исключают, что сотрудничество в ремонте может свидетельствовать об более глубоком военном партнерстве между москвой и Пхеньяном. Согласно CNN, такой уровень сотрудничества является потенциальным нарушением санкций ООН.

Это мог быть обмен: вооружение из Северной Кореи в обмен на техническую поддержку или другое содействие со стороны россии