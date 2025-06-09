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Россия может помогать Северной Корее с ремонтом новейшего эсминца - CNN

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Северная Корея ремонтирует поврежденный эсминец класса Nampo, и спутниковые снимки фиксируют присутствие российского судна поблизости порта. Эксперты не исключают военное партнерство между КНДР и россией.

Россия может помогать Северной Корее с ремонтом новейшего эсминца - CNN

Северная Корея ремонтирует свой новейший эсминец, и россия, возможно, участвует в этом процессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют о наличии поврежденного эсминца класса Nampo в сухом доке на военно-морской базе в Нампхо. Этот эсминец – самый большой новый надводный боевой корабль, который КНДР построила за последние годы.

Ремонт выглядит достаточно сложным, что вызывает вопросы о возможной помощи извне"

– заявил директор аналитического центра 38 North Чад О’Карролл.

Кроме присутствия корабля в доке, эксперты также отметили появление судна снабжения российского типа возле порта Нампхо в мае этого года.

По словам специалиста из Центра исследования нераспространения (CNS) Вилла Вейнстайна, на снимках зафиксировано "российское судно, которое идентифицируется как вспомогательное".

Дополнительно

Внешние эксперты не исключают, что сотрудничество в ремонте может свидетельствовать об более глубоком военном партнерстве между москвой и Пхеньяном. Согласно CNN, такой уровень сотрудничества является потенциальным нарушением санкций ООН.

Это мог быть обмен: вооружение из Северной Кореи в обмен на техническую поддержку или другое содействие со стороны россии

 – предположил директор аналитического центра 38 North Чад О’Карролл.

Напомним

Как сообщал УНН, в КНДР недавно подняли из воды эсминец, который перевернулся во время церемонии с участием Ким Чен Ына. Лидер северной кореи назвал это "преступлением" и приказал восстановить судно.

Справка

Эсминец класса Nampo является частью модернизации флота КНДР и был замечен на военном параде в 2022 году. Его размеры и вооружение остаются объектом оценок со стороны западных разведок.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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