"росія діє щоразу, коли Захід не діє": Кулеба звернувся до партнерів після руйнівної нічної атаки рф
Київ • УНН
Нічні атаки росії на українські міста змусили міністра закордонних справ звернутися до західних партнерів з приводу озброєння.
За кожну непоставлену платформу ППО, за кожен снаряд, вивезений із Європи замість відправки до України, росія діє. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, реагуючи на нічні атаки рф на Україну і закликавши західних партнерів заборонити експорт за межі Європи "прямо зараз", пише УНН.
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"Чергова руйнівна нічна атака росії на Харків, Одесу та Сумську область. В Одесі постраждав житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих та вісім поранених, у тому числі про дитину", - повідомив Кулеба у X.
росія діє щоразу, коли Захід не діє. За кожне слово, сказане для пояснення, чому щось не можна зробити для України, росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену платформу ППО росія відповідає сотням ракет і безпілотників, які атакують міста України. За кожен патрон, вивезений із Європи замість відправки до України, росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі
Він закликав Захід до низки кроків.
"Інвестуйте у виробництво, закуповуйте та забороніть експорт за межі Європи прямо зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "настільки швидко і так багато, скільки потрібно". Доставляти!" - наголосив голова МЗС України.
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