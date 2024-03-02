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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8662 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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"росія діє щоразу, коли Захід не діє": Кулеба звернувся до партнерів після руйнівної нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 99975 перегляди

Нічні атаки росії на українські міста змусили міністра закордонних справ звернутися до західних партнерів з приводу озброєння.

"росія діє щоразу, коли Захід не діє": Кулеба звернувся до партнерів після руйнівної нічної атаки рф

За кожну непоставлену платформу ППО, за кожен снаряд, вивезений із Європи замість відправки до України, росія діє. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, реагуючи на нічні атаки рф на Україну і закликавши західних партнерів заборонити експорт за межі Європи "прямо зараз", пише УНН.

Деталі

"Чергова руйнівна нічна атака росії на Харків, Одесу та Сумську область. В Одесі постраждав житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих та вісім поранених, у тому числі про дитину", - повідомив Кулеба у X.

росія діє щоразу, коли Захід не діє. За кожне слово, сказане для пояснення, чому щось не можна зробити для України, росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену платформу ППО росія відповідає сотням ракет і безпілотників, які атакують міста України. За кожен патрон, вивезений із Європи замість відправки до України, росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі

- підкреслив Кулеба.

Він закликав Захід до низки кроків.

"Інвестуйте у виробництво, закуповуйте та забороніть експорт за межі Європи прямо зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "настільки швидко і так багато, скільки потрібно". Доставляти!" - наголосив голова МЗС України.

"Нам потрібно більше ППО від партнерів": Зеленський показав кадри наслідків нічної атаки рф02.03.24, 09:25 • 33230 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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