"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

За каждую непоставленную платформу ПВО, за каждый снаряд, вывезенный из Европы вместо отправки в Украину, россия действует. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на ночные атаки рф на Украину и призвав западных партнеров запретить экспорт за пределы Европы "прямо сейчас", пишет УНН.

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"Очередная разрушительная ночная атака россии на Харьков, Одессу и Сумскую область. В Одессе пострадал жилой дом. Сейчас сообщается о двух погибших и восьми раненых, в том числе о ребенке", - сообщил Кулеба в X.

россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, сказанное для объяснения, почему что-то нельзя сделать для Украины, россия забирает настоящую человеческую жизнь. На каждую недоставленную платформу ПВО россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, атакующих города Украины. За каждый патрон, вывезенный из Европы вместо отправки в Украину, россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли - подчеркнул Кулеба.

Он призвал Запад к ряду шагов.

"Инвестируйте в производство, закупайте и запретите экспорт за пределы Европы прямо сейчас. Цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько нужно", а "настолько быстро и так много, сколько нужно". Доставлять!" - подчеркнул глава МИД Украины.

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