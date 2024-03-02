"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  168994 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  185282 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  158960 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  154504 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  154746 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  169077 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171849 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

Ночные атаки россии на украинские города заставили министра иностранных дел обратиться к западным партнерам по поводу вооружения.

Война •   •  19286 просмотра
"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.

Война •   •  19652 просмотра
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.

Общество •   •  20343 просмотра
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.

Война •   •  22569 просмотра
Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.

Война •   •  21783 просмотра
"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

В результате удара российского беспилотника по одному из районов Харькова пострадали 3 женщины. Также были повреждены дома, автомобили и гаражи.

Война •   •  24019 просмотра
В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

Спасатели вытащили в сознании мужчину из-под завалов в Одессе. Врачи осматривают его, поиски и разбор завалов продолжаются.

Война •   •  23480 просмотра
В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 14 беспилотников "Shahed" и Су-34 в ночь на 2 марта.

Война •   •  24244 просмотра
ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  24308 просмотра
За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 960 военнослужащих.

Война •   •  23937 просмотра
За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих