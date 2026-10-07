росія атакувала продуктовий склад Ашан
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено склад свіжих продуктів "Ашану". Співробітники компанії не постраждали.
Армія рф атакувала склад продуктів компанії Ашан, повідомили у компанії, передає УНН.
"Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено наш склад свіжих продуктів", - йдеться у повідомленні.
У компанії повідомили, що жоден співробітник не постраждав.
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