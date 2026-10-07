росія атакувала продуктовий склад Ашан

Армія рф атакувала склад продуктів компанії Ашан, повідомили у компанії, передає УНН.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено наш склад свіжих продуктів", - йдеться у повідомленні.

У компанії повідомили, що жоден співробітник не постраждав.

рф знищила ще один склад видавництва "Книголав": ймовірно, втрачені десятки тисяч книг

Нагадаємо

У столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на рівні 10 поверху.