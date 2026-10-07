Россия атаковала склад продуктов «Ашана»
Киев • УНН
В результате вражеской атаки повреждён склад свежих продуктов «Ашана». Сотрудники компании не пострадали.
Армия рф атаковала склад продуктов компании «Ашан», сообщили в компании, передает УНН.
"Сегодня в результате вражеской атаки поврежден наш склад свежих продуктов", — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что ни один сотрудник не пострадал.
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