Россия атаковала склад продуктов «Ашана»

Армия рф атаковала склад продуктов компании «Ашан», сообщили в компании, передает УНН.

"Сегодня в результате вражеской атаки поврежден наш склад свежих продуктов", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что ни один сотрудник не пострадал.

рф уничтожила еще один склад издательства "Книголав": вероятно, утрачены десятки тысяч книг

Напомним

В столице вражеский дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар на уровне 10-го этажа.