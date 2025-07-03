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У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
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росія атакувала Одесу безпілотниками, є пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 452 перегляди

В ніч на 3 липня Одесу атакували безпілотники, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

росія атакувала Одесу безпілотниками, є пошкоджені будинки

У ніч проти 3 липня росіяни атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків

- йдеться у повідомленні.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - додав чиновник.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула вчителька соціальний педагог Борсинська Катерина та її чоловік Валентин. Міський голова Геннадій Труханов висловив співчуття освітянам і рідним.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Одеса
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