росія атакувала Одесу безпілотниками, є пошкоджені будинки
Київ • УНН
В ніч на 3 липня Одесу атакували безпілотники, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.
У ніч проти 3 липня росіяни атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - додав чиновник.
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