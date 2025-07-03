Россия атаковала Одессу беспилотниками, есть поврежденные дома
Киев • УНН
В ночь на 3 июля Одессу атаковали беспилотники, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется, все службы работают над ликвидацией последствий.
В ночь на 3 июля россияне атаковали Одессу беспилотниками. В результате обстрела повреждены жилые дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов
"Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - добавил чиновник.
Напомним
В результате вражеского обстрела Одессы погибла учительница, социальный педагог Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Городской голова Геннадий Труханов выразил соболезнования педагогам и родным.
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