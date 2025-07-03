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Россия атаковала Одессу беспилотниками, есть поврежденные дома

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В ночь на 3 июля Одессу атаковали беспилотники, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется, все службы работают над ликвидацией последствий.

Россия атаковала Одессу беспилотниками, есть поврежденные дома

В ночь на 3 июля россияне атаковали Одессу беспилотниками. В результате обстрела повреждены жилые дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов

- говорится в сообщении.

"Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - добавил чиновник.

Напомним

В результате вражеского обстрела Одессы погибла учительница, социальный педагог Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Городской голова Геннадий Труханов выразил соболезнования педагогам и родным.

Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами20.06.25, 08:41 • 46565 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесса
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