росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранено трьох людей
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак дронами та артилерією постраждали троє людей, пошкоджено приватні будинки.
У четвер, 3 жовтня, російські війська атакували три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. Внаслідок обстріоів постраждало троє людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Агресор застосував дрони-камікадзе й артилерію. Скинув боєприпас з БПЛА.
Постраждали троє людей, є пошкодження в приватному секторі
Окрім того, ворог бив й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. По ній же російська армія вгатила ще й безпілотником. На щастя, минулося без жертв.
Також вдарили окупанти і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там зайнялася суха трава, але пожежу загасили.
росіяни обстріляли Нікопольщину, спричинивши пожежу та пошкодження03.10.24, 08:01 • 16646 переглядiв