россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены три человека

В четверг, 3 октября, российские войска атаковали три района Днепропетровщины дронами и артиллерией. В результате обстрелов пострадали три человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, на Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Агрессор применил дроны-камикадзе и артиллерию. Сбросил боеприпас с БПЛА.

Пострадали три человека, есть повреждения в частном секторе - рассказывает председатель ОВА.

Кроме того, враг бил и по Зеленодольской общине, что на Криворожье. По ней же российская армия ударила еще и беспилотником. К счастью, обошлось без жертв.

Также ударили оккупанты и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там загорелась сухая трава, но пожар потушили.

россияне обстреляли Никопольщину, вызвав пожар и повреждения