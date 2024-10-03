россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены три человека
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины. В результате атак дронами и артиллерией пострадали три человека, повреждены частные дома.
В четверг, 3 октября, российские войска атаковали три района Днепропетровщины дронами и артиллерией. В результате обстрелов пострадали три человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам Лысака, на Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Агрессор применил дроны-камикадзе и артиллерию. Сбросил боеприпас с БПЛА.
Пострадали три человека, есть повреждения в частном секторе
Кроме того, враг бил и по Зеленодольской общине, что на Криворожье. По ней же российская армия ударила еще и беспилотником. К счастью, обошлось без жертв.
Также ударили оккупанты и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там загорелась сухая трава, но пожар потушили.
россияне обстреляли Никопольщину, вызвав пожар и повреждения3 октября 2024, 05:01 • 13988 просмотров