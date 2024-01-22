Роману Гринкевичу планують сьогодні обрати запобіжний захід
Київ • УНН
Роману Гринкевичу, підозрюваному у постачанні неякісного одягу для Збройних сил України, суд сьогодні обере запобіжний захід. Раніше Гринкевич, який переховувався від правосуддя, був затриманий в Одесі після спроби незаконного перетину кордону.
Сьогодні в суді Роману Гринкевичу, якого підозрюють в постачанні неякісного одягу для ЗСУ, буде обрано запобіжний захід. Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
"Сьогодні Роман Гринкевич буде доставлений до суду з метою обрання запобіжного заходу", - сказав Олексій Сухачов.
Деталі
Учасник злочинної схеми про закупівлю неякісного війського одягу для потреб ЗСУ Роман Гринкевич кілька днів переховувався від слідства. За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.
Проте сьогодні працівниками ДБР в результаті комплексу оперативно слідчих заходів вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного. Зокрема о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду, Романа Гринкевича, було затримано в Одесі.
Незабаром зловмисника доставлять до суду, щоб обрати йому запобіжний захід.
Доповнення
УНН на своїй сторінці у Facebook транслює брифінг керівників правоохоронних органів щодо результатів роботи з протидії корупції та розслідування резонансних кримінальних проваджень.
Нагадаємо
17 січня львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації повідомили про підозру. Журналістам УНН з власних джерел стало відомо, що в справі фігурує Ігор Гринкевич та його син Роман.
Згодом Романа Гринкевича оголосили в розшук.
Справа Гринкевичів: військові підтримують рішення Міноборони розірвати контракти з фірмами скандальної родини львівських бізнесменів19.01.24, 16:20 • 239588 переглядiв