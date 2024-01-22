Роману Гринкевичу планируют сегодня избрать меру пресечения

Сегодня в суде Роману Гринкевичу, которого подозревают в поставке некачественной одежды для ВСУ, будет избрана мера пресечения. Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

"Сегодня Роман Гринкевич будет доставлен в суд с целью избрания меры пресечения", - сказал Алексей Сухачев.

Детали

Участник преступной схемы о закупке некачественной военной одежды для нужд ВСУ Роман Гринкевич несколько дней скрывался от следствия. По оперативной информации, он пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

Однако сегодня работниками ГБР в результате комплекса оперативно следственных мероприятий удалось установить местонахождение подозреваемого. В частности в 7 часов утра, на основании постановления суда, Роман Гринкевич, был задержан в Одессе.

Вскоре злоумышленника доставят в суд, чтобы избрать ему меру пресечения.

УНН на своей странице в Facebook транслирует брифинг руководителей правоохранительных органов о результатах работы по противодействию коррупции и расследования резонансных уголовных производств.

Напомним

17 января львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации сообщили о подозрении. Журналистам УНН из собственных источников стало известно, что в деле фигурирует Игорь Гринкевич и его сын Роман.

Впоследствии Романа Гринкевича объявили в розыск.

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