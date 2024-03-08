Роботи виконані частково, понад 14,8 млн грн зникло: на Івано-Франківщині викрито організаторів схеми в рамках "Великого будівництва"
Київ • УНН
НАБУ та САП викрили організатора розтрати понад 14,8 млн грн коштів програми "Велике будівництво", виділених на будівництво школи в Івано-Франківській області, якому повідомлено про підозру.
Організатор заволодіння понад 14,8 млн грн в межах програми "Велике будівництво", був виявлений фахівцями Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, - фігуранту повідомили про підозру у справі щодо привласнення частини з 33,6 млн грн, які були закладені на будівництво шкільного закладу, передає УНН.
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НАБУ і САП повідомили про підозру організатору заволодіння понад 14,8 млн грн в межах програми "Велике будівництво".
Пред'явлено підозру підприємцю – організатору заволодіння понад 14,8 млн грн при будівництві школи у селі Чукалівка Івано-Франківської області.
Як вказується, ще у 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з підконтрольною підозрюваному компанією договір на будівництво в межах державної програми "Велике будівництво" шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн.
За даними слідства, підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн, проте роботи він виконав лише частково. Виявлено, що понад 14,8 млн грн, - решта суми - так і залишилась на папері.
Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації,
Наразі у справі троє підозрюваних. Двом іншим учасникам, ексдиректору Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директору будівельної компанії, про підозру повідомили у вересні 2023 року. Кваліфікація дій організатора схеми: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагадаємо
НАБУ і САП скерували до суду справу про заволодіння понад 27 мільйонами гривень під час будівництва дитячого садка в передмісті Києва, до якої причетні посадовці сільради та підрядники.