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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работы выполнены частично, более 14,8 млн грн исчезло: на Ивано-Франковщине разоблачены организаторы схемы в рамках "Большого строительства"

Работы выполнены частично, более 14,8 млн грн исчезло: на Ивано-Франковщине разоблачены организаторы схемы в рамках "Большого строительства"

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:47  •  4699 просмотра

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НАБУ и САП разоблачили организатора растраты более 14,8 млн грн средств программы "Большое строительство", выделенных на строительство школы в Ивано-Франковской области, которому сообщено о подозрении.

Организатор завладения более 14,8 млн грн в рамках программы "Большая стройка", был обнаружен специалистами Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, - фигуранту сообщили о подозрении по делу о присвоении части из 33,6 млн грн, которые были заложены на строительство школьного учреждения, передает УНН.

Детали

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору завладения более 14,8 млн грн в рамках программы "Большая стройка".

- говорится в заметке на странице Национального антикоррупционного бюро.

Предъявлено подозрение предпринимателю - организатору завладения более 14,8 млн грн при строительстве школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.

Как указывается, еще в 2021 году Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило с подконтрольной подозреваемому компанией договор на строительство в рамках государственной программы "Большое строительство" школьного учреждения на общую сумму 45,6 млн грн.

По данным следствия, подрядчику перечислили часть суммы в размере 33,6 млн грн, однако работы он выполнил лишь частично. Выявлено, что более 14,8 млн грн, - остальная сумма - так и осталась на бумаге.

Этими средствами участники сделки завладели и обналичили через подконтрольные организации,

 - говорится в сообщении.

Сейчас по делу трое подозреваемых. Двум другим участникам, экс-директору Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директору строительной компании, о подозрении сообщили в сентябре 2023 года. Квалификация действий организатора схемы: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним,

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 миллионами гривен во время строительства детского сада в пригороде Киева, к которому причастны должностные лица сельсовета и подрядчики.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ivano-frankovskИвано-Франковск
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