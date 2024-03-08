Работы выполнены частично, более 14,8 млн грн исчезло: на Ивано-Франковщине разоблачены организаторы схемы в рамках "Большого строительства"
Киев • УНН
НАБУ и САП разоблачили организатора растраты более 14,8 млн грн средств программы "Большое строительство", выделенных на строительство школы в Ивано-Франковской области, которому сообщено о подозрении.
Организатор завладения более 14,8 млн грн в рамках программы "Большая стройка", был обнаружен специалистами Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, - фигуранту сообщили о подозрении по делу о присвоении части из 33,6 млн грн, которые были заложены на строительство школьного учреждения, передает УНН.
Детали
НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору завладения более 14,8 млн грн в рамках программы "Большая стройка".
Предъявлено подозрение предпринимателю - организатору завладения более 14,8 млн грн при строительстве школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.
Как указывается, еще в 2021 году Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило с подконтрольной подозреваемому компанией договор на строительство в рамках государственной программы "Большое строительство" школьного учреждения на общую сумму 45,6 млн грн.
По данным следствия, подрядчику перечислили часть суммы в размере 33,6 млн грн, однако работы он выполнил лишь частично. Выявлено, что более 14,8 млн грн, - остальная сумма - так и осталась на бумаге.
Этими средствами участники сделки завладели и обналичили через подконтрольные организации,
Сейчас по делу трое подозреваемых. Двум другим участникам, экс-директору Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директору строительной компании, о подозрении сообщили в сентябре 2023 года. Квалификация действий организатора схемы: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним,
НАБУ и САП направили в суд дело о завладении более 27 миллионами гривен во время строительства детского сада в пригороде Киева, к которому причастны должностные лица сельсовета и подрядчики.
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