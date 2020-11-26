Робоча група щодо КСУ збереться сьогодні: до комплексного рішення ще далеко

“Наступне засідання відбудеться сьогодні о 14:00. Але говорити про те, що є фінальне рішення – поки рано. У даному випадку є близькі проекти до реєстрації стосовно відновлення кримінальної відповідальності. На етапі дискусії питання повноважень НАЗК щодо суддів. А питання стосовно роботи КСУ в принципі фактично не дійшли, тому про комплексне рішення говорити ще рано”, - зазначив співрозмовник УНН.

На запитання щодо очікувань, нардеп відповів, що все ж сподівається отримати фінальне рішення до початку грудня поточного року.

“Є величезне очікування, що до 1 грудня має бути запропоновано рішення, тому що його треба приймати на першому пленарному засіданні. За інших умов, є велика ймовірність того, що прийняти рішення цього року не вдастся”, - додав він.

Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.

За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п'ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.

Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ.

27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі питання у парламенті не розглядали, зібрали робочу групу для його опрацювання.