Рівень прибутковості виробників боєприпасів буде становити до 25% від їх собівартості - Кабмін
Київ • УНН
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює норму прибутку до 25% від собівартості для вітчизняних виробників боєприпасів, що дозволяє їм розширювати та модернізувати свої виробничі лінії.
Кабінет міністрів затвердив постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Це має дозволити виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів - революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів. Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості,
Він додав, що це має дозволити виробникам розширити та модернізувати свої лінії.
Доповнення
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, відповідні зміни були внесені до Порядку реалізації експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.
Порядок доповнено новими положеннями стосовно:
- встановлення рівня прибутковості виконавців державних контрактів (договорів) на виготовлення та постачання боєприпасів приватної форми власності у складі ціни, на рівні не більше 25 відсотків виробничої собівартості таких товарів;
- надання можливості в окремих випадках здійснювати приймання виготовлених боєприпасів без залучення представництв державних замовників у сфері оборони.
Нагадаємо
У 2024 році Україна наздогнала росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників.