Уровень прибыльности производителей боеприпасов будет составлять до 25% от их себестоимости - Кабмин

Кабинет министров утвердил постановление, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости. Это должно позволить производителям расширить и модернизировать свои линии. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

За последние два года мы существенно нарастили изготовление собственного оружия. Среди самых успешных кейсов - революция в сфере производства различных типов дронов. Одним из факторов успеха стало привлечение частных производителей. Мы установили для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов у нас за год выросло в 100 раз. Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень прибыльности в размере до 25% от их себестоимости, - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это должно позволить производителям расширить и модернизировать свои линии.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, соответствующие изменения были внесены в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов.

Порядок дополнен новыми положениями относительно:

установление уровня доходности исполнителей государственных контрактов (договоров) на изготовление и поставку боеприпасов частной формы собственности в составе цены, на уровне не более 25 процентов производственной себестоимости таких товаров;

предоставление возможности в отдельных случаях осуществлять приемку изготовленных боеприпасов без привлечения представительств государственных заказчиков в сфере обороны.

Напомним

В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников.