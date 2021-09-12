Рівень госпіталізацій COVID-19 перевищує встановлені норми у чотирьох регіонах

Деталі

Згідно зі встановленими нормами, станом на 11 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше 50% хворих) перевищено у:



Львівській області — 72,3%, в порівнянні з показником вчорашнього дня - 64,7%;



Волинській області — 62,6%, хоча ще вчора показник був на позначці у 53,4%;



Одеській області — 52,3%;



Тернопільській області — 50,9%.



Відзначимо, що станом на вчора, 11 вересня, рівень госпіталізацій був перевищений тільки у двох регіонах України.

Доповнення

За добу 12 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізовано 1 257 осіб, летальних випадків — 22.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 74 444 осіб. З них вакциновано першою дозою — 29 170 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 45 274 особи. Всього з початку кампанії зробили 10 665 796 щеплень.