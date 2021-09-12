Уровень госпитализации COVID-19 превышает установленные нормы в четырех регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Несмотря на то, что на 12 сентября 2021 года все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина, в четырех областях показатель динамики уровня госпитализации превышает установленные нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МОЗа.
Детали
Согласно установленным нормам, по состоянию на 11 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны - не более 50% больных) превышен в:
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- Львовской области - 72,3%, по сравнению с показателем вчерашнего дня - 64,7%;
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- Волынской области - 62,6%, хотя еще вчера показатель был на отметке в 53,4%;
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- Одесской области - 52,3%;
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- Тернопольской области - 50,9%.
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Отметим, что по состоянию на вчера, 11 сентября, уровень госпитализаций был превышен только в двух регионах Украины.
Дополнение
За сутки 12 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализированы 1 257 человек, летальных случаев - 22.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 74 444 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 29 170 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 45 274 человека. Всего с начала кампании сделали 10 665 796 прививок.