В Україні вже 2,316 млн випадків COVID-19, за добу - 2 196

Цитата
“За добу 11 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 236, медпрацівників — 35)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано — 1 257 осіб;
◾️ летальних випадків — 22;
◾️ одужало — 499 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР — 18 887 осіб,
◾️ методом ІФА — 3 099 осіб,
◾️ експрес-тестами — 16 716 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло — 2 316 619 осіб;
◾️ одужало — 2 221 110 осіб;
◾️ летальних випадків — 54 342;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 12 269 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.
В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.