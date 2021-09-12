В Україні вже 2,316 млн випадків COVID-19, за добу - 2 196

КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,316 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 вересня, - майже 2,2 тисячі, що менше за показник днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,2 тис. осіб, що дещо більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.