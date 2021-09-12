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В Україні вже 2,316 млн випадків COVID-19, за добу - 2 196

Київ • УНН

 • 24299 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,316 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 вересня, - майже 2,2 тисячі, що менше за показник днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,2 тис. осіб, що дещо більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата

“За добу 11 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 236, медпрацівників — 35)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано — 1 257 осіб;
◾️ летальних випадків — 22;
◾️ одужало — 499 осіб.

За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР — 18 887 осіб,
◾️ методом ІФА — 3 099 осіб,
◾️ експрес-тестами — 16 716 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло — 2 316 619 осіб;
◾️ одужало — 2 221 110 осіб;
◾️ летальних випадків — 54 342;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 12 269 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.

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