В Украине уже 2,316 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 196

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,316 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 сентября, — почти 2,2 тысячи, что меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,2 тыс. человек, что несколько больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.