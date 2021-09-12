В Украине уже 2,316 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 196

Цитата
“За сутки 11 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 236, медработников — 35)”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 1257 человек;
◾️ летальных случаев — 22;
◾️ выздоровели — 499 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 18887 человек,
◾️ методом ИФА — 3099 человек,
◾️ экспресс-тестами — 16 716 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 316 619 человек;
◾️ выздоровели — 2 221 110 человек;
◾️ летальных случаев — 54 342;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12 269 080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.
В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в “желтую” зону карантина, указали в Минздраве.