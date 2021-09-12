МОЗ: повністю вакцинованих від COVID-19 українців вже 4,7 млн

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 889 812 людей, з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 665 796 щеплень. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.

Цитата

“74 444 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 11 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 29 170 людей, повністю імунізовані — 45 274 людини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби працювали 579 мобільних бригад, 1 722 пункти щеплення, 383 центри вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

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