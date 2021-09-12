МОЗ: повністю вакцинованих від COVID-19 українців вже 4,7 млн

Цитата

“74 444 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 11 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 29 170 людей, повністю імунізовані — 45 274 людини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Протягом доби працювали 579 мобільних бригад, 1 722 пункти щеплення, 383 центри вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.