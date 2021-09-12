Минздрав: полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 4,7 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 5889812 человек, из них получили одну дозу - 5 889 810 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
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“74 444 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 11 сентября 2021 года. Одну дозу получили 29 170 человек полностью иммунизированы — 45 274 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
В течение суток работали 579 мобильных бригад, 1722 пункта прививки, 383 центры вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.