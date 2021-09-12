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Минздрав: полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 4,7 млн

Киев  •  УНН

 • 13337 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 5889812 человек, из них получили одну дозу - 5 889 810 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Цитата

“74 444 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 11 сентября 2021 года. Одну дозу получили 29 170 человек полностью иммунизированы — 45 274 человека”, — говорится в сообщении.

Детали

В течение суток работали 579 мобильных бригад, 1722 пункта прививки, 383 центры вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Украинские Национальные Новости

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