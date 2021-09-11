У Волинській та Львівській областях рівень госпіталізацій з COVID-19 перевищує встановлені норми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Попри те, що станом на 11 вересня 2021 року всі області України знаходяться в “зеленій” зоні адаптивного карантину, у двох областях показник динаміки рівня госпіталізації перевищує встановлені норми. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗу.
Деталі
Згідно зі встановленими нормами, станом на 10 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше 50% хворих) перевищено у:
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- Волинській області — 53,4%;
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- Львівській області — 64,7%.
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Доповнення
За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізовано 1 102 особи, летальних випадків-69.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 183 527 осіб, що є рекордним показником другу добу поспіль. З них вакциновано першою дозою — 71 388 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 112 139 осіб. Всього з початку кампанії зробили 10 591 352 щеплення.