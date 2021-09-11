В Україні другий день поспіль рекорд по щепленням від COVID-19 за добу

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“Новий рекорд щеплень за добу! 183 527 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 людей, повністю імунізовані — 112 139 людей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, протягом доби працювали: 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв “у літній період провести 10 мільйонів щеплень”, а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, станом на кінець серпня, за даними експертів, принаймні однією дозою в Україні вакциновані були 13,4% осіб, при тому, що країни-лідери за темпами у Європі вже вакцинували від 60% населення щонайменше однією та від 40% — двома. Натомість, три українські регіони на кінець серпня все ще не досягли рівня вакцинації 10% населення — це були Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області.