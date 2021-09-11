В Украине второй день подряд рекорд по прививкам от COVID-19 за сутки

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В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал “в летний период провести 10 млн прививок”, а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, по состоянию на конец августа, по данным экспертов, по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы были 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% — двумя. Зато, три украинских регионы на конец августа все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения — это были Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области.