В Волынской и Львовской областях уровень госпитализаций с COVID-19 превышает установленные нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Несмотря на то, что на 11 сентября 2021 года все области Украины находятся в “зеленой” зоне адаптивного карантина, в двух областях показатель динамики уровня госпитализации превышает установленные нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
Детали
Согласно установленным нормам, по состоянию на 10 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) превышен в:
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- Волынской области — 53,4%;
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- Львовской области — 64,7%.
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Дополнение
За сутки 10 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализированы 1 102 человека, летальных случаев-69.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 183 527 человек, что является рекордным показателем вторые сутки. Из них вакцинировано первой дозой — 71 388 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 112 139 человек. Всего с начала кампании сделали 10 591 352 прививки.